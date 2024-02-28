ما هي تقنية الموجات فوق الصوتية للبشرة وفوائدها؟

الموجات فوق الصوتية من التقنيات الحديثة التي أصبحت تستخدم في عالم التجميل على البشرة، حيث يكون لها عدد من الاستخدامات والفوائد التي تساعد في الحصول على نتائج مذهله للبشرة من حيث التنظيف وتقشير الجلد والحصول على ملمس ناعم، وهذه التقنية متاحة في عدة أجهزة تستخدم خصيصا في هذا الامر من خلال تمريرها على البشرة فهي مزودة بجهاز يدوي وتصدر تلك الموجات في شكل اهتزازات فوق صوتية بتردد عالي تشكل على الجلد فقاعات مجهرية وموجات ضغط لطيفة تساعد على فك وإزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت والشوائب.

-فوائد الموجات فوق الصوتية للبشرة:

التخلص من الشوائب والاتربة والتعرق.

التخلص من افرازات الدهون الرائدة التي تسط المسام.

تقشير سطحي للبشرة وتنعيم ملمسها.

الحصول على تنظيف عميق للبشرة.

تعزيز الدورة الدموية في البشرة.

هذه التقنية مناسبة بشكل خاص لصاحبات البشرة الدهنية التي تعاني من حب الشباب وافراز الدهون التي تتسبب في الرؤوس السوداء والبيضاء.