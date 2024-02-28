حكومة تشاد: إحباط هجوم على مقر المخابرات.. ووقوع عدد من القتلى

أعلنت الحكومة في تشاد أنه تم التصدي لهجوم استهدف مقر الوكالة الوطنية لأمن الدولة (مقر المخابرات)، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في مقتل عدة أشخاص، دون تقديم حصيلة بالإعداد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأربعاء/، أنه سُمع دوي إطلاق نار في العاصمة التشادية /أنجامينا/ أثناء الليل دون التأكد من مصدره حتى الآن.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات في تشاد عبد الرحمن كلام الله - في بيان - أن الوضع "تحت السيطرة تماما" وأن البحث جار عن المسئولين عن الهجوم، متهما الخصم السياسي "يايا ديلو" على وجه الخصوص، في هذا الشأن.

