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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

حكومة تشاد: إحباط هجوم على مقر المخابرات.. ووقوع عدد من القتلى

تشاد
تشاد
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أعلنت الحكومة في تشاد أنه تم التصدي لهجوم استهدف مقر الوكالة الوطنية لأمن الدولة (مقر المخابرات)، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في مقتل عدة أشخاص، دون تقديم حصيلة بالإعداد.
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأربعاء/، أنه سُمع دوي إطلاق نار في العاصمة التشادية /أنجامينا/ أثناء الليل دون التأكد من مصدره حتى الآن.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات في تشاد عبد الرحمن كلام الله - في بيان - أن الوضع "تحت السيطرة تماما" وأن البحث جار عن المسئولين عن الهجوم، متهما الخصم السياسي "يايا ديلو" على وجه الخصوص، في هذا الشأن. 
 

حكومة تشاد المخابرات