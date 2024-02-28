"أمن القاهرة" تستقبل زيارة لعدد من طلبة وطالبات مدارس القاهرة

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من طلبة وطالبات مدارس القاهرة .

ونظمت مديرية أمن القاهرة يوما ترفيهيا لهم بمشاركة إدارتى الحماية المدنية والخيالة، وفريق موسيقى الشرطة والشرطة النسائية وذلك لتوعية الطلاب بدور رجال الحماية المدنية للوقاية من أخطار الحريق، والتعرف على دور رجل المرور وضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية حرصًا على حياتهم .

كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، وقد لاقت هذه الزيارة استحسان الطلبة والمشرفين، حيث أبدوا شكرهم لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولا سيما النشء وصغار السن .



