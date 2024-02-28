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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

«القومي للإعاقة»: الدولة مهتمة بمنح ذوي الهمم حقوقهم كاملة

ذوي الهمم
ذوي الهمم
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أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية مهتمة بذوي الهمم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، موضحة أن دستور 2014 في بنوده الـ9 يشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تمكينهم وحصولهم على حقوقهم كاملة.
وأضافت «إيمان كريم» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتماما من الدولة بتمكين ذوي الهمم في كافة القطاعات وهذا ظهر جليا في عهد الرئيس السيسي، متابعة أن هناك تكاتفا لجهود مختلف مؤسسات الدولة من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا يظهر في حجم الخدمات التي يتم تقديمها لهم.

وتابعت إيمان كريم، أن هناك توعية وتدريب مستمر لذوي الإعاقة كي يتم دمجهم في سوق العمل المصري، مشيرة إلى أن قانون 2018 اهتم بالحياة بأكملها الخاصة بذوي الإعاقة سواء على مستوى  العمل أو التعليم والصحة والرياضة والحماية الاجتماعية، معلقة «أصبح لهم بصمة في المجتمع المصري».

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