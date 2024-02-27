محام: قائمة المنقولات تحفظ حقوق المرأة والأطفال

قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الزوجة من حقها أن ترفع جنحة قائمة على الزوج، وبعد الحصول على حكم نهائي ترفع قضية استرجاع في محاكم الأسرة، لاستراد عين المنقولات أو ثمن القائمة.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ونورين شحاتة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الشق الأول في قضايا القائمة جنائي، حيث يعتبر القانون قضية القائمة جنحة، ويحكم على الزوج في حالة التبديد بالحبس، والشق الثاني من القضايا يرفع في محاكم الأسرة لاستراد المنقولات، ولا يجوز أن ترفع الزوجة هذه القضية، إلا بعد الانتهاء من درجات الجنائي بشكل كامل سواء المعارضة أو الاستئناف.

ولفت إلى أن القائمة تهدف لحفظ حقوق المرأة والأطفال، مشيرًا إلى أن المرأة بعد الطلاق حال عدم وجود قائمة المنقولات لن تحصل على أي حقوق متعلقة بالمنقولات.