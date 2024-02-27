محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة للنظافة ورفع الإشغالات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولى اهتماماً بالغاً بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

تابع المحافظ استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة ، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.