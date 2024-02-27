طلب تحريات بشأن مصرع بائع في مشاجرة بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية، بدفن جثة بائع قتل في مشاجرة بمنطقة الشرابية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل بائع حيث نشبت مشاجرة بين بائعين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ولقي بائع مصرعه إثر مشاجرة نشبت بين بائعين بمنطقة الشرابية .

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة تفيد سقوط المجني عليه داخل محل إثر مشاجرة بينه وبين بائعين ، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي محل البلاغ وعثرت علي جثة بائع وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة والقبض علي المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .