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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سرق 102 حذاء .. قرار من النيابة ضد لص " المتاجر" في الموسكي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة الموسكي الجزئية ، بحبس لص متهم بسرقة مخزن أحذية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث الجنائية، أن المتهم قبل ضبطه نفذ 6 وقائع سرقة سابقة من داخل المحال بأسلوب "كسر الباب".

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، في ضبط عاطل وبحوزته عدد (102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميلين "سيئ النية" (شخصين  - لأحدهما معلومات جنائية). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الموسكي الجزئية رجال المباحث الجنائية قسم شرطة الموسكي