علاء عشماوي: القيادة السياسية تلقى اهتماما كبيرا لجودة التعليم

قام الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم الثلاثاء بزيارة إلى جامعة بنها، وذلك في إطار متابعة زيارات اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي بدأت مع الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 – 2024. كان في استقبال رئيس هيئة جودة التعليم رئيس جامعة بنها الدكتور عبد الناصر الجيزاوي ، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

واستعرض عشماوي، آخر المستجدات الخاصة بإجراءات عمليات الاعتماد، وأحدث معايير الجودة العالمية التي يتم الأخذ بها والاستفادة منها.

وأكد عشماوي أن جودة التعليم والاعتماد، ستظل تمثل ركيزة أساسية للتطور والنمو في كل مناحي الحياة، لأن نتائجها تنعكس على كل قطاعات ومجالات العمل بالدولة.

وأضاف رئيس هيئة الجودة: القيادة السياسية في مصر معنية بشكل كبير بأهمية جودة التعليم، ومدركة لضرورة تحقيق نقلات نوعية في هذا الإطار وأن هناك بالفعل تعاون بناء ومستمر بين الهيئة والوزارات المعنية وكل مؤسسات التعليم من أجل تحقيق هذه الرؤية المستقبلية التي تحتاج من الجميع لجهد مستمر، وأفكار بناءة وتعامل إيجابي مع الواقع مهما كانت التحديات.

ويشار إلى أنه في إطار التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وجامعة بنها – يوجد مقر دائم لفرع من فروع هيئة جودة التعليم داخل الجامعة، يتولى كافة عمليات التدريب لمؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي بمحافظة القليوبية.