انطلاق فعاليات مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي بمجال العمل في المنوفية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، عن انطلاق فعاليات " مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل" وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة د/ شرين عبد الحى ، فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل المحافظة.

يهدف المشروع إلى التدريب من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية وعمل قوافل طبية للكشف على المتدربات وعلاجهم بالمجان وحمايتهن وتوعيتهم داخل بيئة العمل ، وأيضاً بدء دورات تدريبية مجانية للمرأة لأول مرة بالمحافظة ،على المهن الآتية: صناعة الهاند تافت ، وفن التطريز ، و فن الاركت ، وصناعة المفروشات ، والسجاد اليدوى،والتفصيل والخياطة، وذلك بمكتب العمل بتلا بجوار المطافى.

وأوضح المهندس سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن المشروع يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتكثيف برامج التدريب المهنى المجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الالتحاق بفرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير يساهم فى تحسين مستويات معيشتها خاصة فى القرى الأكثر إحتياجاً.

وأضاف مدير المديرية أن فريق عمل المشروع تضمن كريستينا إبراهيم مدير إدارة الرعاية ، وإيمان أبو علي منسق ومسؤول المشروع بتلا ، منوهاً إلى أنه إيمانا بدور المرأة للنهوض بالمجتمع جرى تنفيذ الدورات التدريبية المجانية فى مجالات جديدة للمرأة ضمن المشروع.

وشارك فى حضور الافتتاح رئيس مجلس مدينة تلا، ومدير منطقة عمل شبين الكوم ومدير إدارة المرأة والطفل ولجان الحماية بالمحافظة ، وممثل جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية ، ومدير إدارة المبادرات بمديرية الشؤون الصحية ، ومسؤول الأزهر ولجنة الفتوى بالمنوفية ، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال ..

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