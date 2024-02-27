انعقاد الاجتماع التحضيري الأول لانطلاق مؤتمر شباب الباحثين الـ11 بجامعة القناة

عقدت جامعة قناة السويس أول اجتماع تحضيري لانطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الحادي عشر، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذي حرص على الاجتماع باللجنة المنظمة لفعاليات المؤتمر، من أجل وضع الخطوط العريضة لانطلاق فعاليات المؤتمر.

وقد أكد الدكتور سعد زغلول في كلمته لأعضاء اللجنة المنظمة، حرص الجامعة على عقد مؤتمر شباب الباحثين سنويا وبصفة مستمرة، لما يقدمه من تنمية لقدرات ومهارات الباحثين، والأخذ بأيديهم لتقديم رؤيتهم من خلال البحوث والدراسات العلمية التي تتعلق بقضايا واحتياجات المجتمع،

وشدد نائب رئيس الجامعة على أن عقد مثل هذه المؤتمرات يعد نافذة ولقاء علمي مميز، لإخراج الأفكار وتبادل الرؤي.

وتناول الاجتماع الأول بحث العديد من العناصر الرئيسية لعقد المؤتمر وخروجه بالشكل الذي يليق بالجامعة، كما هو معتاد في مؤتمرات شباب الباحثين العشر السابقة.

وجاء أهم هذه الأمور بحث العنوان المناسب، والمحاور الرئيسية للمؤتمر بما يتناسب مع متطلبات وقضايا المجتمع في الوقت الراهن.

كما تناول الاجتماع مناقشة تحديد تشكيل اللجان المختلفة لتنظيم المؤتمر، وتناول الحديث عن إمكانية تنظيم ورش العمل التي ستعقد على هامش المؤتمر، وناقش الاجتماع كذلك بحث مشاركة جامعات التحالف بالمؤتمر.