الحبس سنة للمتهمة بضرب ممرضة شبرا

قضت محكمة جنح العباسية بالحبس سنة لسيدة قامت بضرب ممرضة شبرا العام في قضية جديدة، بسبب خلاف وقع بينهما داخل المستشفى.

وأقامت المجني عليها جنحة أمام محكمة جنح العباسية، وذكرت في الدعوى أن المتهمة قامت بضربها والاعتداء عليها في محل عملها.

ومن جانب آخر كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت متهمة السجن 5 سنوات في بفقء عين وإحداث عاهة مستديمة لممرضة بمستشفى شبرا العام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قامت بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام في مشادة نشبت بينهما، وقامت المتهمة بالتعدي على الممرضة بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.