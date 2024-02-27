للعام الثاني.. "تربية فنية حلوان" تنظم كرنفال فن الطفل لذوي الهمم

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة بالمشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تسهم في زيادة وعي الطلاب والشباب والطلائع وخاصة أبنائنا من ذوى القدرات الفائقة، وإعدادهم للمساهمة في تطوير المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم.

وجاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد إقامة كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كرنفال فن الطفل لذوي الهمم للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي ويقام برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين والتي منها: (ورشه توظيفات نسجية - ورشة طباعة بصمات - ورشه نحت وخزف - ورشة رسم علي توال - ورشة عرائس القفاز - ورشة كولاج).

ومن جانبه، أوضح الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، أن عقد الكرنفال يأتي إيمانا بدور الكلية في تنمية الوعي الجمالي ورعاية الموهوبين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من ذوى القدرات الفائقة.