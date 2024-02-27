فيوتشر يصل القاهرة بعد خوض لقاء سوبر سبورت الجنوب إفريقي

وصلت بعثة فريق فيوتشر، صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد رحلة سفر طويلة استمرت لأكثر من ١٧ ساعة.

ومن المقرر أن يواصل فريق فيوتشر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فريق سموحة بالدوري بعد غد الخميس ضمن منافسات الأسبوع ال١٤ من المسابقة المحلية على ملعب استاد الإسكندرية، على أن يخوض مباراة حسم التأهل للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل أمام الهلال الليبي بالقاهرة في ختام جولات المجموعة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني برصيد ٨ نقاط في المجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد ١٠ نقاط والهلال الليبي في المركز الثالث برصيد ٦ نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب افريقي ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.

وتعادل أول أمس الأحد فريق فيوتشر مع فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي بهدف لكل الفريق على ملعب بيتر موكابا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.