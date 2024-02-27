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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف عددًا من الأحياء في مدينة غزة

صورةأرشيفية
صورةأرشيفية
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 3 غارات جوية على حي الدرج والزيتون والصبرة في مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأمس الإثنين، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال والقذائف الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في غارة على منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي.

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