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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

جرائم الابتزاز الإلكتروني ومواجهتها.. رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة

الباحث علي أباظة
الباحث علي أباظة
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يناقش الباحث علي محمد أباظة رسالة دكتوراه تحمل عنوان«المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم الابتزاز الإلكتروني»، والتي أعدها في تخصص العلوم الجنائية، وتأتي الدراسة التي أعدها الباحث كتطبيق على الأفعال المرتكبة ضد الأطفال.
وترأس لجنة المناقشة الدكتور جميل الصغير رئيسا ومشرفا، وضمت اللجنة في عضويتها المستشار محمود عبدالحكم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، اللواء دكتور نبيل جاد، والدكتور محمد خليفة، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة السابق.

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