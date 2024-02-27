دفن جثة شخص عثر عليه مشنوقا داخل شقته بالحوامدية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور علي جثة شخص مشنوقا داخل شقته بمنطقة الحوامدية، واجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثمانه، وصرحت بدفنه بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة الذي بين اسباب وفاته بعد فحص جثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه.

بدأت الواقعة بتلقى الشرطة بلاغًا بوجود شخص مشنوق داخل شقته بالحوامدية، حيث وُجدت جثة الموظف المنتحر معلقة بحبل في سقف الشقة، وبعد التحقيق، كشفت زوجته عن معاناته النفسية منذ فرض العقوبة عليه بالخصم من قبل مديره، وأثر ذلك على صحته النفسية وعلاقته مع أسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.