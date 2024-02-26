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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الثالث في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وأسفرت الحملات في اليوم الثالث للمرحلة الثانية عن إزالة ٩ حالات بناء مخالف على مساحة ٢٤٠م٢ و حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٢٩م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات متغيرات مكانية غير قانونية .

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات على أملاك الدولة الأراضي الزراعية التعديات على أملاك الدولة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية