وزير الدفاع يلتقي عددًا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية

التقى الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عبدالمعطى عبدالعزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية يجددون العهد على بذل الغالي والنفيس فى تنفيذ كافة المهام المكلفين بها بعقيدة إيمانية راسخة لإعلاء مصلحة الوطن والدفاع عن مقدراته مهما كلفهم من تضحيات.

وألقى الفريق أول محـمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهود لحماية ركائز الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وأدار القائد العام حوارًا مع عدد من قادة وضباط وأفراد المنطقة المركزية العسكرية استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم حول الأوضاع الراهنة والجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة التى تلقى بظلالها على الأمن والإستقرار فى المنطقة، فضلًا عن تداعياتها الداخلية على الاقتصاد المصري.

وأشاد وزير الدفاع بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لأفراد القوات المسلحة وطالبهم بالحفاظ على أعلى مستويات التدريب والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الإستفادة منها، وتوفير كافة الإمكانيات للاهتمام بالفرد المقاتل معيشيًا وإداريًا واجتماعيًا ورفع روحهم المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.