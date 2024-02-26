نائب رئيس الزمالك: نعمل في كل الاتجاهات وفرع أكتوبر ضمن أولويات المجلس

أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب يضع ضمن أولوياته العمل على البدء في الفرع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن المجلس يسابق الزمن للانتهاء من بعض الملفات الشائكة.

واعترف هشام نصر بأن الوضع صعب ولكن مجلس الإدارة قادر على تخطي كل هذه الصعاب.

وقال هشام نصر: إن مجلس الزمالك الحالي خلال ما يقرب من 120 يوما نجح في إعادة الثقة بين العديد من الشركات الراعية.

وأضاف: نجحنا في إبرام اتفقيات مع اربع شركات كبرى، ومازلت هناك عروض يتم دراستها ولم يأتى ذلك بالصدفة ولكنه نتيجة ثقة الجميع في المجلس الجديد الذى يعرف كيفية التعامل مع الآخرين وصادق ويجيد أدب الحوار مع الأندية والاتحادات وكافة الإدارات، وهذا هو الأسلوب الصحيح المفروض أن يتبع كما أن المجلس نجح في توزيع الأدوار، وكل فرد أصبح مكلفا بملف، وتخصص، ونعمل بطريقة احترافية والجميع شاهد مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل.

وكشف هشام نصر أن الموقف الصعب الذى وجه المجلس الحالي عدم وجود سيستم أو هيكلة وتم العمل سريعًا على اعادة الهيكلة داخل النادي.

وأضاف: لابد أن نكشف للجماهير البيضاء أن المجلس نجح في إنهاء وحل أزمة 14 قضية، ومازالت هناك بعض القضايا نعمل على حلها بعدما تم الاتفاق مع محامي دولي من إيطاليا.

واعتقد أن المجلس نجح في حل 14 قضية فقط ومازال هناك بعض القضايا نعمل على حلها في هدوء وبدأنا نستعين بالمحامي الإيطالي ومعه التونسي سامي بوصرصار لمتابعة كافة القضايا في المستقبل.

واختتم نائب رئيس نادي الزمالك تصريحاته بأن الأهم داخل مجلس الإدارة الحالي أن معظم الملفات تم مناقشتها والموافقة عليها بالإقناع دون اللجوء للتصويت؛ مما يؤكد مدى التناغم والتفاهم داخل مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب.