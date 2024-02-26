بالفيديو.. المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن الأيام الماضية شهدت الاستماع لعدد من المرافعات في محكمة العدل الدولية سواء المؤيدة أو الرافضة لما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، وكل منها كان لديه حجج مختلفة.

وأضاف "رشدي" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "أنه كان هناك مجال أمام الممثل القانوني للجامعة أن يستفيد من الحجج المطروحة وأن يبني عليها وألا يكرر ما جاء في الأيام السابقة وأن يرد على بعض الحجج التي استخدمتها اسرائيل والدول المؤيدة لها ومن بينها الولايات المتحده".

وتابع: "حرصنا أن تكون مرافعة الممثل القانوني بها دحض للحجج المختلفة التي قدمت عبر الأيام الماضية لتبرير الاحتلال واستدامته"، موضحًا أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا يجوز ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة.

وأردف، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية، ولابد من التحرك من أجل القضية الفلسطينية، موضحًا: " حرصنا أن تتضمن مرافعة الجامعة العربية أمام العدل الدولية حججًا تاريخية وسياسية وقانونية تدين الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد "رشدي"، أن المرافعة المصرية، كان بها تركيز على طبيعة الاستطيان في فلسطين، موضحًا أنه يجب دحض المبررات والحجج الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال ذريعة لمواصلة ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، وبحق الشعب الفلسطيني ككل.