بعد لقاء ليفربول.. تشيلسى أول ناد إنجليزى يخسر 6 نهائيات متتالية



كتبت الهزيمة القاسية التى تعرض لها فريق تشيلسى، أمام نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، سجلاً اسودًا فى تاريخهم مع النهائيات ليكت رقمًا فريدًا.

وتعرض فريق تشيلسى للهزمية أمس الأحد، فى الدقيقة الـ 118، أمام نظيره ليفربول، فى نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه.

بهذه الهزيمة أصبح فريق تشيلسي أول نادي في تاريخ إنجلترا يخسر 6 نهائيات محلية على التوالي، ولتى جاءت كالتالى:

1- هزيمة نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي

‏2- هزيمة نهائي كأس الاتحاد ضد آرسنال

‏3- هزيمة نهائي كأس الاتحاد ضد ليستر سيتي

‏4- هزيمة نهائي كأس الرابطة ضد ليفربول

‏5- هزيمة نهائي كأس الاتحاد ضد ليفربول

‏6- هزيمة نهائي كأس الرابطة ضد ليفربول.