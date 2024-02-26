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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن 5 سنوات غيابيا لمتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة السجن 5 سنوات  للمتهمة بفقء عين  وإحداث عاهة مستديمة لممرضة بمستشفى شبرا العام.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قامت بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام في مشادة نشبت بينهما، وقامت  المتهمة بالتعدي علي الممرضه بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

السجن 5 سنوات غيابيا فقء عين ممرضة مستشفي شبرا