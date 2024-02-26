السجن 5 سنوات غيابيا لمتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا

قضت محكمة جنايات القاهرة السجن 5 سنوات للمتهمة بفقء عين وإحداث عاهة مستديمة لممرضة بمستشفى شبرا العام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قامت بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام في مشادة نشبت بينهما، وقامت المتهمة بالتعدي علي الممرضه بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.