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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

شاب يدعي رؤية الرسول ويطلب من عمرو أديب عمرة لـ 15 شخصًا

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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شهد كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر واقعة غريبة أثارت انتباه قوات التأمين، حيث اشتبهوا في شاب يعمل كسائق دليفري، وقد توقف أمام فيلا الإعلامي الشهير عمرو أديب، مما دفعهم لاستيقافه والتحقيق معه حول سبب توقفه غير المألوف.

حيث تبين أن الشاب يُدعى شهاب أحمد محمد 26 عامًا، أمام منزل عمرو أديب، وتبين أنه يعمل كسائق دليفري للأسماك، وقد سبق الحكم عليه في 11 حكم تبديد.

وبمواجهته حول سبب تواجده أمام منزل الإعلامي المشهور، أدلى الشاب بإجابة غير متوقعة، حيث قال: "أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق يوم الثلاثاء، وطلبوا مني أن أذهب لعمرو أديب، وأطلب منه أن يتبرع بتكلفة عمرة لـ15 شخصًا على حسابه الشخصي".

أوضح الشاب أنه كان قد قام بتوصيل طلبية دواء لصيدلية في المنطقة، حيث كان أديب قد طلب الدواء في وقت سابق.

تم التحفظ على الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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