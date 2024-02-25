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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مرموش يقود فرانكفورت لمواجهة فولفسبورج

مرموش
مرموش
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أعلن دينو توبمولير المدير الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره فولفسبورج، وذلك بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

جاء تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت كالتالي:
حراسة المرمى: كيفن تراب.
خط الدفاع: أوريليو بوتا-روبين كوخ-فيليب ماكس-ويليام باشو-لويس سيلفا.
خط الوسط: ايريك ايبيمبي-فان دي بيك.
خط الهجوم:هوجو ايكيتيكي-انسجار كناوف-عمر مرموش.
 

يحتل فريق فرانفكورت، المركز السادس في الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما يقبع فولفسبورج في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.

مرموش تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت فولفسبورج