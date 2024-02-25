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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية تنعى عميد معهد المشورة بالمعادي

نعي الكنيسة القبطية
نعي الكنيسة القبطية
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نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، استشاري الطب النفسي الكبير الأستاذ الدكتور ڤيكتور سامي، عميد معهد المشورة بالمعادي، ومؤسس قسم علم النفس بمعهد الرعاية والتربية، الذي فارق عالمنا الفاني، بعد أن قدم خدمات جليلة عديدة في علم الطب النفسي والخدمة الروحية ومزج بين الاثنين فأضاف لكليهما.

وجاء نص برقية التعزية كالاتي :"نذكر له بكل الحب علاقاته الطيبة وهدوءه وبشاشته ولطفه مع الجميع.

نطلب من الرب نياحًا لنفس العالم الراحل، وعزاءً لأسرته ومحبيه وكل من تعامل معه، عالمين أن عمله وأثره غير منسيين أمام الله والناس".

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استشاري الطب النفسي البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معهد المشورة بالمعادي نعى