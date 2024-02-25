الكنيسة القبطية تنعى عميد معهد المشورة بالمعادي

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، استشاري الطب النفسي الكبير الأستاذ الدكتور ڤيكتور سامي، عميد معهد المشورة بالمعادي، ومؤسس قسم علم النفس بمعهد الرعاية والتربية، الذي فارق عالمنا الفاني، بعد أن قدم خدمات جليلة عديدة في علم الطب النفسي والخدمة الروحية ومزج بين الاثنين فأضاف لكليهما.

وجاء نص برقية التعزية كالاتي :"نذكر له بكل الحب علاقاته الطيبة وهدوءه وبشاشته ولطفه مع الجميع.

نطلب من الرب نياحًا لنفس العالم الراحل، وعزاءً لأسرته ومحبيه وكل من تعامل معه، عالمين أن عمله وأثره غير منسيين أمام الله والناس".