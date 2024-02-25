بالصور.. وزير العمل يصل بورسعيد لتسليم عقود عمل ذوي الهمم

وصل حسن شحاتة، وزير العمل، محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، للقيام بجولة ميدانية يتخللها تسليم عقود عمل ذوي الهمم

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير العمل، فور وصوله ديوان عام المحافظة لعقد اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا العمالية والمشروعات على أرض بورسعيد.

وأفتتح الوزير في بداية زيارته معرضًا لمنتجات خريجي مركز التدريب المهني، ومن المنتظر أن يُسلم وزير العمل عقود عمل لـ ذوي الهمم، وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة في بورسعيد، فضلًا عن تسليم جوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة، يعقبها تفقد مصنعين لإنتاج الضفائر الكهربائية والدهانات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما يتابع داخل مديرية العمل عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية.

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