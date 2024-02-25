نهائى كأس الرابطة.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام تشيلسى

يصطدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، بنظيره تشيلسى، فى نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه، وذلك فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي".

وبعد غياب محمد صلاح عن المواجهة السابقة لليفربول أمام لوتون تاون، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى، من المتوقع أن يقود "مو"، تشكيلة الريدز اليوم أمام تشيلسى.

ويغيب عن صفوف ليفربول كلا من ديوجو جوتا وجويل ماتيب وأليسون بيكر وألكسندر أرنولد.

وجاءت التشكيلة المتوقعه لليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - إندو - جرافينبيرش.

خط الهجوم: صلاح - نونيز - دياز.