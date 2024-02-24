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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أرسنال يتفوق على نيوكاسل بثنائية في الشوط الأول

مباراة أرسنال ونيوكاسل
مباراة أرسنال ونيوكاسل
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تفوق فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا  على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول من اللقاء، تفوق واضح من زملاء النني على الماكبايس، لينجحون في إنهاء أول 45 دقيقة متقدمين بهدفين دون رد.

جاء الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل سفين بوتمان لاعب نيوكاسل، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

وأضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 24 من صناعة البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، حيث دفع المدرب الإسباني لفريق المدفعيجة ماريكل أرتيتا بالثلاثي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، والمخضرم الإيطالي جورجينيو في وسط الملعب.

ويحتل أرسنال، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن وفي رصيده 37 نقطة.

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