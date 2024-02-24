اقرأ غدًا في «البوابة».. الوجة القبيح لـ «الاحتلال».. «نتنياهو» يكشف عن خطته لغزة ما بعد الحرب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 25 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية إريترية.. السيسي وأفورقى: احترام سيادة الصومال ورفض انتقاصها عبر أى إجراءات

تعزيز التدفق الاستثمارى ودعم الشركات المصرية فى السوق الإريترية على رأس المباحثات

مواجهة تهريب النفط.. عقوبات أمريكية على «أسطول الأشباح» الروسى

الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.. روسيا تتعهد بالانتقام من العقوبات الغربية

الوجة القبيح لـ «الإحتلال».. «نتنياهو» يكشف عن خطته لغزة ما بعد الحرب

إسرائيل تنفذ حملة اقتحامات واسعة بالضفة الغربية

الدفاع الروسية.. أسر 200 جندى أوكرانى بعد تطهير منطقة أفدييفكا

بعد عامين من الفتور.. الدفء يعود للعلاقات المغربية الفرنسية

محاكمة «المرزوقى».. الحكم غيابيًا بالسجن 8 سنوات على الرئيس التونسى السابق

بعد عام على بالون التجسس الصينى.. منطاد جديد فى السماء الأمريكية