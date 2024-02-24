"قمبووز" منصة إلكترونية جديدة لتعليم اللغة العربية للأطفال

أعلنت منصة "قمبووز" التعليمية والترفيهية عن إطلاقها الرسمي عبر الإنترنت، لتكون أحدث منصة إلكترونية تستهدف تعليم اللغة العربية للأطفال بطرق مبتكرة وجذابة. تهدف المنصة إلى تعزيز حب اللغة العربية لدى الأطفال وتطوير مهاراتهم اللغوية والفكرية من خلال محتوى متنوع وممتع، مدعوم بالرسوم المتحركة الحية والقصص التفاعلية.

يتضمن محتوى "قمبووز" دروسًا تعليمية تفاعلية تساعد الأطفال في تعلم الحروف والكلمات بشكل مبتكر، بالإضافة إلى قصص تفاعلية تحفز خيالهم وتطور مهاراتهم اللغوية. تقدم المنصة أيضًا أغاني جذابة ومقاطع فيديو تعليمية تشرح مفاهيم اللغة العربية بطرق مبسطة ومسلية.

تستخدم المنصة الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد لتوصيل الرسائل بشكل ممتع، وتقدم تجربة متنوعة بين العامية والفصحى في الأغاني والمحتوى لتجذب انتباه الأطفال وتحفز حبهم للغة العربية.

من المتوقع أن يتم إطلاق "قمبووز" رسميًا للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب، إنستجرام، فيسبوك، وتيك توك، نهاية فبراير 2024. يأتي هذا الإطلاق ليلبي الحاجة الملحة لمنصات تعليمية تركز على تعليم اللغة العربية بشكل مبتكر وترفيهي للأطفال في جميع أنحاء العالم.