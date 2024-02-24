“بحوث الاقتصاد الزراعي” ينظم ورشة عمل لمناقشة تحديات التنمية المستدامة

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "رؤية مستقبلية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة'' تحت اشراف د عبد الوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير المعهد .

تناولت الورشة مناقشة ودراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ومنها: التحديات التسويقية، انتاجية بعض المحاصيل الزراعية، التحديات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، التحديات المتعلقة بالصادرات الزراعية، التحديات المتعلقة بسياسات استصلاح الأراضي، التحديات المتعلقة بالتنمية الزراعية، التحديات المتعلقة بالاستثمار الزراعي وذلك بهدف التعرف على اسبابها وكيفية مواجهتها واليات تنفيذ التوصيات المستخلصة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق العوائد المجزية للمزارعين.

حضر ورشة العمل الباحثين والخبراء من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي والمهتمين بقضايا تنمية القطاع الزراعي المصري.



خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات منها أهمية الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية لأغلب المحاصيل، التوعية الإرشادية وسعر الضمان قبل الزراعة، وأهمية تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد، أهمية مشروعات تحسين التربة وترشيد استخدام المياه، واستخدام اصناف مبكرة النضج وتتحمل الجفاف، وشبكات الصرف المغطى،

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