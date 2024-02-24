أمير قطر ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم /السبت/، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق، أكد الشيخ تميم أن قطر واليونان تجمعهما علاقات متميزة مبنية على الصداقة الكبيرة والاهتمامات المشتركة، مشيرا إلى أنه بحث مع ميتسوتاكيس سبل دفع علاقات البلدين نحو مزيد من النماء والتعاون.

وأعرب الشيخ تميم - في تغريدة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ - عن التطلع لاستثمار العلاقات المتميزة؛ بما يعود بالنفع على الشعبين.