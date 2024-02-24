نادي أسوان يغرق فى الأزمات بسبب سياسة عضو مجلس الإدارة

شهد نادي أسوان أزمة جديدة بسبب سياسة معتز فقير عضو مجلس ادارة النادي والمشرف على فريق الكرة، والذى دخل في صدام غير معلن مع الجهاز الفنى بقيادة هشام زكريا ومساعدة تامر أبو جبل المدرب العام على خلفية رفض تواجده مع الفريق بعدما تسبب في أزمات متلاحقة للفريق ودخوله فى العديد من المشاكل مع اللاعبين.

وأكد داخل الجهاز الفني أن الأزمات الدائمة التى يتسبب فيها المشرف على الكرة دفعت المدير الفنى إلى طلب عدم تواجده مع اللاعبين حفاظا على مسيرة الفريق فى المباريات القادمة لضمان البقاء فى دورى المحترفين للمنافسة على الصعود للممتاز مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن كثرة المشاكل والازمات تؤثر بالسلب وتهدد مسيرة الفريق فى المباريات المقبلة، خاصة مع وجود المشرف على الكرة والذى يسعى بقوة لتطفيش الجهاز الفني واللاعبين.

ومنح المدير الفنى ومساعده تامر ابوجبل مهلة أخيرة إلى مجلس الإدارة لحل كافة الأزمات،وابعاد المتسبب فى الأزمات حرصا على مسيرة زهرة الجنوب.

وفشل فريق أسوان في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز بعدما احتل المركز الـ14 في دوري المحترفين للموسم الحالي.