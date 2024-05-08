دورتموند يُقصي باريس سان جيرمان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بوروسيا دورتموند إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في إياب نصف النهائي، ليصبح رصيده 2-0 في مجموع المباراتين.

بدأ دورتموند المباراة بقوة، حيث هدد مرمى باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية برأسية من نيكلاس فولكروج تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما.

لم يتأخر باريس سان جيرمان في الرد، حيث أرسل أشرف حكيمي تمريرة عرضية وصلت إلى جونسالو راموس الذي سدد من مدى قريب لكن الحارس جريجور كوبل تصدى لها ببراعة.

تواصلت الفرص في الشوط الأول، حيث أطلق راموس تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12 لكنها مرت بجوار المرمى. كما أنقذ دوناروما فرصة محققة لدورتموند في الدقيقة 35 بتصديه لتسديدة قوية من كريم أديمي.

لم ينتظر دورتموند طويلا في الشوط الثاني، حيث نجح في تسجيل هدف حاسم بعد 5 دقائق من انطلاقه. استغل ماتس هوملز ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليسدد ضربة رأسية قوية سكنت الشباك.

حاول باريس سان جيرمان العودة في المباراة، لكن دفاع دورتموند كان صعب المراس، حيث نجح في صد جميع محاولات أصحاب الأرض.

في الدقيقة 86، أتيحت فرصة ذهبية للنجم كيليان مبابي لتسجيل هدف التعادل، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - ماتس هاملز - شلوتربيك - ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر - إمره جان - سانشو - براندت - كريم أديمي.

خط الهجوم: فولكروج.

سيواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، والتي ستقام غدا الأربعاء.