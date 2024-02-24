دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة مازيمبي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، حيث يتذيل الفريق السماوي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بينما يتصدر مازيمبي المجموعو برصيد 7 نقاط.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

وخرج من القائمة، الرباعي أحمد سامي ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة والحارس الشاب يوسف نادر.