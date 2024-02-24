ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 78000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1042 شاحنة و510 سيارة ، وشملت حركة الواردات 65500 طن بضائع ، و481 شاحنة و495 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، و561 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها والسفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر العبارة أمل.

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمل وغادرت اربع سفن هي STAR VP، بوسيدون اكسبريس، الحرية ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن، 440 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي ايلة ، بريدج ، كوين نفرتيتي واور، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلي متنها 400 سيلرة بوزن 800 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2220 راكبا بموانيها.

