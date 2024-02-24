رئيس "رياضة البرلمان": إنجاز 65% من الأعمال الإنشائية لاستاد النادي المصري

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، إنه جرى إنجاز أكثر من 65% من الأعمال الإنشائية في استاد النادي المصري، وخلال شهرين سيجرى الإعداد للنجيلة الخاصة بالملعب.

ووجه، خلال تفقده أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التصديق ببناء الاستاد في نفس موقعه.

كان الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دعا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للقيام بجولة ميدانية باستاد النادي المصري، وذلك لمتابعة سير الأعمال الإنشائية به.