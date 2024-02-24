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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية بالنزهة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد  6سنوات  تخصص نشاطهم الإجرامي  فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية بمنطقة  النزهة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من عامل يتهم شخصين تعرف عليهم عبر الانترنت  بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل تزوير شهادة تخرج نجله وأخذوا مبلغ مالي منه مقابل الشهادة وبعد مرور شهر لم يستطع التوصل إليهم 
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا انهم روجوا لنشاطهم الإجرامى على  الانترنت  وايهام المواطنين أنهم يعملوا في مصالح حكومية لإنهاء الخدمات لهم مقابل مبالغ مالية،  وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي أختام لشعار الجمهورية  والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 5 هواتف محمولة مُدون عليها صور  وشهادات التزويرو وعدد كارنيهات مزورة وجهازين كمبيوتر وطابعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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