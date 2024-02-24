المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6سنوات تخصص نشاطهم الإجرامي فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية بمنطقة النزهة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من عامل يتهم شخصين تعرف عليهم عبر الانترنت بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل تزوير شهادة تخرج نجله وأخذوا مبلغ مالي منه مقابل الشهادة وبعد مرور شهر لم يستطع التوصل إليهم

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا انهم روجوا لنشاطهم الإجرامى على الانترنت وايهام المواطنين أنهم يعملوا في مصالح حكومية لإنهاء الخدمات لهم مقابل مبالغ مالية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي أختام لشعار الجمهورية والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 5 هواتف محمولة مُدون عليها صور وشهادات التزويرو وعدد كارنيهات مزورة وجهازين كمبيوتر وطابعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.