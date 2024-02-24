دوري أبطال إفريقيا .. بيراميدز في مهمة صعبة أمام مازيمبي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مواجهة مصيرية أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة مساء اليوم السبت بملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم وليس أمامه سوء الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل بعد النتائج السلبية التي حققها في الجولات الماضية وتذيل جدول المجموعة.

ويمتلك بيراميدز في رصيده 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في المجموعة الأولى، بينما يتصدر فريق مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع صن داونز الجنوب أفريقي.



ويتطلع فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، لتحقيق الفوز الأول على الصعيد الافريقي للبقاء على آمال الفريق السماوي في المنافسة على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.



وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إدارة مباراة بيراميدز ومازيمبي طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.