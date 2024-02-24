ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين في دمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية في محافظة دمياط عن أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة المهندسين في دمياط في انتخابات التجديد النصفي حيث فاز الدكتور إبراهيم بدران بعضوية مجلس النقابة للدورة الثانية على التوالي بعد حصوله على ٥٥١ صوت على مقعد شعبة كهرباء كما فازت مهندسة دعاء عرابي بعضوية مجلس النقابة بعد حصولها على ٥٦٨ صوت على مقعد شعبة كهرباء .

وفاز مهندس سمير نصر بحوت بعضوية مجلس النقابة للدورة الثانية على التوالي بعد حصوله على ٦٤٠ صوت على مقعد مدني وفازت هبة السيد عبد اللطيف بعضوية مجلس النقابة على مقعد مدني بعد حصولها على ٥٦٦ صوت وحصل محمد هاني قنديل على عضوية مقعد النقابة على شعبة مدني بعد حصوله على ٣٤٧ صوت .

كما فاز المهندس محمد عجوة بعضوية مجلس نقابة المهندسين لدمياط بعد حصوله على ٤٣٤ صوت ليفوز بعضوية مجلس النقابة للدورة الثانية على التوالي على مقعد ميكانيكا.

كما فاز المهندس محمد الشعراوي بعضوية مجلس نقابة المهندسين لدمياط بعد حصوله على ٣٠٢ صوت على مقعد عمارة .

وشارك 1450 مهندسا في عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بدمياط بنسبة تجاوزت الـ 15% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت والبالغ عددها 12 ألف مهندس.

من جانبه أكد المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، أن نسب الإقبال على المشاركة بالانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للنقابة هذا العام مرتفعة بشكل كبير، موضحا أن نسب المشاركة فيما قبل لم تتعد الـ 7%، بينما تجاوزت مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في هذه الانتخابات نسبة الـ15%.



واضاف نقيب مهندسين دمياط أن مشاركة الشباب كانت أبرز المشاهد التي شهدتها الانتخابات اليوم، مؤكدا وجود حرص شديد من شباب المهندسين على المشاركة الإيجابية سواء بالتصويت أو الترشح مما يعطي مؤشرا إيجابيا لمستقبل النقابة.



وجاءت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات داخل لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بدمياط لتوضح منافسة شديدة بين قائمة صوت المهندس وقائمة الاستقرار والتي شهدت تقدم الأخيرة بشكل ملحوظ بعد فرز بعض اللجان الفرعية.