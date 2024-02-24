فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي تجاه عدة مناطق غرب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفًا مدفعيًا أطلقت خلاله عشرات القذائف تجاه عدة مناطق غرب مدينة خان يونس.

واستشهد، أمس الجمعة، أكثر من 24 مواطنًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين والمفقودين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا لعائلة "أبو زعيتر" بحي بشارة في دير البلح، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال نفذت قصفًا في محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، مما نتج أضرارًا داخل المستشفى، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه نتيجة القصف المكثف على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ 140 على التوالي، تزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، ليصل إلى 29514 شهيدًا، بالإضافة إلى 69616 مصابًا.