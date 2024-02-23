ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بدائرة قسم ثانى بنها، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم احمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وهم: "مصطفى" وشهرته مصطفى أوكا، و"درويش.ي" و"محمد" وشهرته أبو هشيمة، تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة، وسرقة بالاكراه، وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة، متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون اول قسم ثان بنها تم ضبط المتهمين وبحوزتهما، كميه من نبات البانجو والحشيش، وسلاح ناري بندقية، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما، اقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس 4 المتهمين أيام علي ذمة التحقيقات.