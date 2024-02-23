كلاكيت ثاني مرة..'الساحل" يتوج بكأس دوري مراكز الشباب بجنوب سيناء.. صور

فاز فريق مركز شباب الساحل التابع لإدارة طور سيناء ، بكأس دوري مراكز الشباب بجنوب سيناء في نسخته العاشرة، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره مركز شباب ابوزنيمة بهدف مقابل لا شيء احرزه اللاعب مصطفى عبد الكريم، في الشوط الأول، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد طور سيناء الرياضي، اليوم الجمعة.

شهد المباراة مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، و أحمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، والكابن عطية حميد، مديرة إدارة شباب طورسيناء، والمهندس سامي العقبي، وكيل مديرية الزراعة ، وعدد من قيادات الشباب والرياضة، وجمع غفير من محبي ومشجعي كرة القدم لكلا الفريقين.

تقيم الدوري وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وتنفذه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بقيادة محمد فتحي، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية، ويقام الدوري ولأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية. كما اكد أهمية دوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وفي سياق آخر اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع، المقامة على شواطئ مدينة طور سيناء، أمس الخميس، بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومبروك الغمريني رئيس المدينة، وجرى تسليم شهادات التقدير والدروع للمشاركين كما أهدى الاتحاد شهاده تقدير لوكيل الوزارة على الجهد المبذول لإنجاح البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة تستهدف المراحل العمرية من 8 سنوات حتى 25 عاما، ووزن يتراوح بين 60 حتى 70 كيلو، لافتا إلى أن هذه الرياضة تحتاج إلى مجهود بدني وعقلي، ويطلق عليها رياضة الملوك.

كما أنه جرى تنظيم معسكر تدريبي للاعبي المنتخب القومي للشراع والانزلاق على الماء والمشاركين في أولمبياد باريس، قبل فعاليات البطولة، كما قام المشاركين بالتدريب داخل مياه شاطئ بمدينة الطور لعدة أيام قبل انطلاق البطولة.

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