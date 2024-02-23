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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الوزراء: الدولة ترحب بجميع الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية

مدبولي
مدبولي
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قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة الاستثمارية والمتمثلة في مشروع رأس الحكمة، تتم في إطار القوانين المصرية، وبالتالي فالشركة الإماراتية ستستفيد من قوانين مصر الخاصة بالاستثمار.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبري بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية، في خلال السنوات الماضية، حسنت بشكل كبير  مناخ الاستثمار، من بني تحتية، تعديل للعديد من قوانين الاستثمار.

ونوه إلى أن الدولة المصرية لم تنس المستثمر المحلي، حيث له نفس القيمة الذي يبحث عنها المستثمر الأجنبي، مؤكدًا أن الدولة ترحب بكافة الاستثمارات، سواء محلية أو أجنبية.

إكسترا نيوز الإستثمارات الدولة المصرية العاصمة الإدارية