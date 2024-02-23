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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يدلي بصوته بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

محافظ بورسعيد يدلي
محافظ بورسعيد يدلي بصوته بانتخابات المهندسين
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أدلى اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، بصوته، اليوم الجمعة، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية.

وتوافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، على لجان الانتخابات بمقر النقابة بشارع عرابي، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود، نقيب مهندسين بورسعيد، والمهندس أحمد عبد الواحد، رئيس لجنة الانتخابات، وهيئة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.


وكُلفت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، والتي تُشرف على 5 لجان داخل مقر النقابة، برئاسة المستشار إسماعيل حواس، رئيس اللجنه العامة، وكلا من: المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد نور الدين، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.

ويتنافس 19 مرشح من مهندسي بورسعيد، منهم 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، و7 مهندس ميكانيكا، وذلك على 7 مقاعد، منهم مقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكة، 3 مقاعد لشعبه هندسة مدني.

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