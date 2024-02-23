بعد تعليقها لأداء صلاة الجمعة.. استئناف انتخابات "المهندسين"

أعادت لجان انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فتح أبوابها مرة أخرى بعد تعليقها لمدة ساعة، لأداء صلاة الجمعة.

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها للاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى تمام الساعة السابعة مساءً.



وتوافد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لمقر انتخابات التجديد النصفي بستاد القاهرة، للإدلاء بأصواتهم.

ووصل منذ قليل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقر الانتخابات باستاد القاهرة، صباح اليوم للادلاء بصوته الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة .