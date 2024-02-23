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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

توافد كثيف لأعضاء نقابة المهندسين على استاد القاهرة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي

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توافد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لمقر انتخابات التجديد النصفي بستاد القاهرة، للإدلاء بأصواتهم. 

ووصل منذ قليل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقر الانتخابات باستاد القاهرة، صباح اليوم للادلاء بصوته الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة .

وتُجرى اليوم، انتخابات نقابة المهندسين من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

المهندسين للإدلاء بأصواتهم الانتخابات