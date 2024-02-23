حادث سير مروع يضرب الصحراوي الغربي ببني سويف.. و10 إصابات في انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حادث انقلاب لسيارة ميكروباص، حيث أصيب عشرة أشخاص من إحدى القرى، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج الضروري وإجراء الفحوصات الطبية.

البداية عندما غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وعلي الفور تم توجيه سيارات الإسعاف للانتقال إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وحصلت البوابة نيوز علي اسماء المصابين في الحادث، وهم كالتالي:

- نصفي عبد الفتاح خلف (65 عامًا)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- حمدان محمود أحمد (44 عامًا)، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- صلاح خليفة عامر (41 عامًا)، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- أحمد خليفة علي (38 عامًا)، باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

- زياد خليفة عامر (35 عامًا)، مصاب بجروح وسحجات.

- محمد ناجح محمد (33 عامًا)، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 5 سم.

- محمد صبحي فؤاد (32 عامًا)، مصاب بجروح وسحجات وجرح قطعي بالحاجب الأيمن حوالي 7 سم.

- طه خليفة محمد (30 عامًا)، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

- زياد رجب جابر (18 عامًا)، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات.

- كريم خالد بطل (18 عامًا)، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جميعهم يقيمون بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن ببني سويف.