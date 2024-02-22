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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يلتقي بسفيري فرنسا وهولندا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير مملكة هولندا في مصر بيتر موليما.

قدم له قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فيما عبر السفير الهولندي عن انبهاره الشديد بالحضارة المصرية العريقة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني إيريك شوڤالييه السفير الفرنسي الجديد في مصر.

قدم له قداسة البابا نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن العلاقات القوية التي تربط الكنيسة بكافة أركان الدولة المصرية، ومؤسسة الأزهر الشريف والطوائف المسيحية الموجودة في مصر.

كما تناول اللقاء موضوع أهمية الاهتمام بالتعليم ودور فرنسا في دعم ملف التعليم في مصر.

 

 

 

 

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيتر موليما سفير مملكة هولندا في مصر إيريك شوڤالييه السفير الفرنسي الجديد في مصر مؤسسة الأزهر الشريف